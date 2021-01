Girondins - Mercato : Gasset prêt à faire une croix sur le remplaçant d’Otavio ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux sont en train de réaliser une remontée de folie. En fond de grille en 2020, les hommes de Jean-Louis Gasset semblent avoir enfin trouvé leur rythme de croisière et se sont installés à la 7e place de L1juste derrière l’OM (qui a un match en retard).

L’ancien entraîneur de l’ASSE était forcément aux anges après la rencontre et en a même profité pour évoquer la dernière ligne droite du mercato hivernal et l’arrivée d’un possible remplaçant à Otavio.

« Si j’ai encore besoin d’une recrue ? Je l’ai dit avant le match… Si on me dit qu’il faut finir comme ça, je finirai comme ça. Voilà. C’était le deal, je le connaissais », a admis Gasset dont les propos sont relayés par le site Girondins4Ever.