Girondins – Mercato : Gasset souhaite deux recrues et fait passer des messages aux dirigeants

C'est un Jean-Louis Gasset qui avait laissé sa langue de bois au vestiaire qui s'est présenté ce vendredi face aux médias pour évoquer la fin du Mercato des Girondins de Bordeaux. Sans animosité à l'égard de ses dirigeants, pour une mission qu'il avait accepté en l'état, l'Héraultais avait quand même beaucoup de choses à dire...

« Si on n'est pas suivi, on fera autrement »

« Mardi je dormais mieux. Je saurai exactement quelle voiture on aura pour faire le Grand Prix », a-t-il glissé. Jean-Louis Gasset estime possible de faire des bons coups à conditions d'avoir le feu vert : « Il me semble qu'on pourrait améliorer l'effectif, à moindre coût. Après ce n'est pas moi qui prend la décision... »

« Ce n’est pas usant. On était au courant de la difficulté donc on s’adapte à la situation. Ce n’est pas usant, mais de temps en temps, on estime qu’on a une bonne idée, qui serait bénéfique pour tout le monde. Mais si on n’est pas suivi, on fera autrement (…) Pourquoi les gens me feraient confiance sur un ressenti par rapport à une éventuelle arrivée d’un joueur qui va faire une plus-value. C’est mon avis, mais c’est peut-être une utopie pour les gens qui sont moins dans le football. Je le comprends », a-t-il lâché fataliste.

Un milieu et un attaquant d'expérience toujours espérés

Concernant ses souhaits, Gasset a, là aussi, été très clair : « On peut faire un bon milieu de terrain pour donner un peu d'expérience ainsi qu'un attaquant avec un peu plus d'efficacité (…) Des joueurs matures, cela fait progresser les jeunes autour. C'est toute l'équipe et le club qui en bénéficient. Si ce n'est pas ça, les jeunes se débrouilleront seuls et il faudra qu'on vive tranquille », a-t-il poursuivi.

Le coach aquitain a également évoqué ses craintes de voir Toma Basic s'en aller alors que Wylan Cyprien (OGC Nice), qui avait donné sa priorité à Bordeaux, s'est lassé d'attendre et va rejoindre Parme : « Pour Basic, ce qui fait peur, c’est le timing. Si on le fait au dernier moment et qu’on n’a pas le temps de le remplacer… C’est ce que j’appréhende. Si ça se fait dans les règles de l’art et qu’on a le temps de le remplacer, on trouvera. Et s’il reste là, on va le faire progresser pour qu’il devienne complet ».