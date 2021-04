Girondins - Mercato : Gasset sur le départ après les dernières annonces de King Street ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Cet après-midi à Saint-Etienne, les Girondins de Bordeaux vont tenter d'enrayer leur chute au classement. Mais vu le marasme dans lequel ils se débattent, c'est loin d'être gagné, surtout que les Verts seront remontés après leur succès à Nîmes et sachant qu'ils sont eux aussi concernés par la course au maintien. Hier, l'entraînement du FCGB a été interrompu par des Ultramarines en colère. Et les mauvaises nouvelles continuent de défiler pour Jean-Louis Gasset…

Pas plus de 3 M€ d'indemnité et 100.000€ de salaire…

Dans son édition du jour, Sud-Ouest annonce que King Street a donné son feu vert pour des investissements estivaux sur le marché des transferts. Ça ressemble à une bonne nouvelle, sauf que les conditions de ces investissements seraient plutôt de nature à inciter Jean-Louis Gasset à aller voir ailleurs en fin de saison.

En effet, l'actionnaire majoritaire du club accepterait que les bénéfices des éventuelles ventes soient réinjectés dans le recrutement (ainsi que les pourcentages à recevoir sur les transferts d'anciens joueurs type Jules Koundé), mais à la condition que les indemnités ne dépassent pas les 3 M€ et qu'il n'y ait plus de salaire mensuel supérieur à 100.000€ ! Autant dire qu'à ce prix-là, les Girondins ne pourront pas s'offrir des joueurs de standing…