Girondins – Mercato : Gasset voit filer une piste séduisante au milieu

Sur ce dernier jour du Mercato, on ne peut pas dire que Jean-Louis Gasset soit à la fête du côté des Girondins de Bordeaux. S'il espérait les renforts d'un milieu et d'un attaquant expérience, le coach héraultais n'est pas franchement servi... Et il est probable qu'il ne le soit pas.

En effet, après avoir vu Wylan Cyprien (OGC Nice) lui filer sous le nez pour rejoindre Parme, c'est désormais au tour d'Ibrahim Amadou (FC Séville) de s'orienter vers une autre destination que l'Aquitaine.

Sauf revirement de dernière minute, l'ancien milieu du LOSC va accompagner Sofiane Boufal comme recrue de dernière minute du SCO Angers. Un mouvement réalisé sous la forme d'un prêt sec d'un an...