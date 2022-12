Girondins – Mercato : Gérard Lopez prêt à bouleverser ses habitudes cet hiver ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Besoins :

Pour une fois, Bordeaux ne partira pas dans tous les sens au Mercato d'hiver. Admar Lopes est surtout attentif au recrutement par anticipation pour la saison 2023-24. Notamment dans le secteur offensif. Cet hiver, si renfort il y a, ce sera pour remplacer les partants potentiels. Un milieu peut débarquer si Fransergio retourne au Brésil. Un joueur offensif de couloir est susceptible d'arriver en cas de vente d'Alberth Elis. David Guion n'attend plus de gardien de but, Gaëtan Poussin ayant répondu aux attentes après la non signature de Jonas Lössl l'été dernier...

Moyens :

Si la DNCG n'a pris aucune mesure restrictive à l'égard des Girondins de Bordeaux lors de l'audition du 25 novembre dernier, cela ne veut pas pour autant dire que le club aquitain roule sur l'or. Dans Sud-Ouest il y a quelques semaines, Gérard Lopez a assuré qu'aucun joueur avec lesquels David Guion construit son équipe ne partira en janvier « même s'il y a des offres » : « On va stabiliser ou peut-être un tout petit peu renforcer ». Le recrutement est néanmoins conditionné aux départs alors que le gros chantier de l'hiver concerne les prolongations (Gregersen, Bakwa, Lacoux, Sissokho, Mwanga).

Le dossier-clé de l'hiver : Alberth Elis

Sans David Guion a répété qu'il n'y avait « rien d'arrêté » concernant l'attaquant hondurien, Alberth Elis veut partir. Bordeaux ne le laissera pas filer gratuitement et se servira de l'argent de la vente de l'ancien joueur de Boavista pour en réinvestir une partie sur son remplaçant. Alberth Elis est notamment évoqué du côté de Leeds United.

Les pistes du Mercato : Amine Boutrah (Concarneau), Lukas Ullrich (Hertha Berlin)...