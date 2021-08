Girondins – Mercato : Gérard Lopez promet une fin d'été de folie grâce à Lukaku !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Présent en conférence de presse hier au moment de présenter son renfort du PSG Timothée Pembélé, Gérard Lopez a fait le point sur le Mercato des Girondins de Bordeaux. Avec déjà trois arrivées effectives (en plus de celle quasiment actée d'Alberth Elis), le club aquitain aspire à réaliser encore 4 ou 5 coups.

Lopez mise sur le ruissellement pour vivre une fin de Mercato folle

Spécialiste des marchés animés, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois s'attend à deux semaines complètement folles dans toute l'Europe. « Est-ce que j'attends les Anglais ? Quand je regarde un peu les offres reçues et les joueurs qui voudraient éventuellement partir, ce n’est pas la destination principale », glisse l'intéressé qui discute surtout avec l'Italie pour Yacine Adli et Toma Basic.

En revanche, les investissements anglais vont bel et bien créer un « effet domino » profitable à tout le marché, en Ligue 1 y compris. « On sait très bien qu’un n°9 fait par un gros club anglais dans un club italien, automatiquement lance la recherche d’un n°9 en Italie, d’un n°9 en France et ainsi de suite (…) Cet effet domino démarrera de l’Angleterre mais aussi de l’Italie. A partir de là, pour ceux qui doivent suivre le mercato en général, il y aura beaucoup de choses à écrire sur les sept derniers jours du mercato ».