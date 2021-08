Girondins - Mercato : Lopez s'enflamme pour l'arrivée de Messi au PSG

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Gérard Lopez s'est exprimé sur l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le président des Girondins de Bordeaux a notamment tenu à féliciter son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

"C'est un joueur que tous les amoureux du foot aiment et que tout le monde connaît sous un seul maillot, c'est rare à ce niveau, a-t-il souligné. Personnellement, c'est un peu particulier, car je suis fan du Barca depuis tout petit et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On ne se rendra compte de ce que ça représente que lorsque Lionel Messi aura fini sa carrière. Pour moi, ce que fait le PSG est une chance incroyable pour la Ligue 1 et je félicite Nasser pour ce qui est un des transferts les plus importants que le foot n'ait jamais connu", a confié Gérard Lopez dans des propos rapportés par le journal L'Equipe.

