Girondins – Mercato : Hatem Ben Arfa envoyé … dans un club de rugby

L'anecdote est amusante mais elle illustre aussi le vrai problème des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Au moment d'évoquer la signature d'Hatem Ben Arfa (libre, 33 ans) en Gironde, le média britannique Sky Sports s'est emmêlé dans les logos... annonçant la signature du milieu offensif à l'Union Bordeaux Bègles, le club de rugby de la ville.

Si on peut comprendre la notoriété anglaise de Ben Arfa, passé par Newcastle et Hull City durant sa carrière, l'erreur grossière de logo laisse quand même à penser deux choses : soit que le nouveau logo des Girondins est tellement laid qu'il est difficilement reconnaissable aujourd'hui, soit que la notoriété de l'un des plus gros palmarès du foot français est aujourd'hui en chute libre à l'international.

De quoi renforcer la volonté de King Street de miser sur un Hatem Ben Arfa, joueur fantasque à même de ramener un peu d'intérêt médiatique au sein de la belle endormie ?