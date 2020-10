Girondins - Mercato : King Street a donné son accord, Ben Arfa est bordelais (officiel)

Plus tôt dans la journée, le site Girondinfos a révélé que les Girondins de Bordeaux avaient trouvé un accord financier avec Hatem Ben Arfa, « qui souhaite vivement travailler avec le coach Jean-Louis Gasset. Il manque maintenant la validation de King Street pour finaliser l’arrivée du joueur ». Quand on sait combien l'actionnaire du club aquitain est pingre, on pouvait craindre le pire.

Visite médicale concluante

Mais, bonne nouvelle pour les supporters bordelais, Foot Mercato a annoncé vers 18h30 un accord total entre toutes les parties. Hatem Ben Arfa a satisfait à la visite médicale et a paraphé un contrat d'une saison plus une autre en option. Dans la foulée, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l'arrivée du joueur de 33 ans, pas retenu par Valladolie. Jean-Louis Gasset peut d'ores et déjà espérer faire jouer son nouveau meneur pour le déplacement à Marseille dans deux samedis.