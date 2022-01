Girondins - Mercato : Koscielny s'est offert une ultime vengeance avant son départ

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si les Girondins de Bordeaux s'apprêtent à enchaîner les officialisations ce dimanche (Guilavogui, Ignatenko, Phil Jones), le club aquitain a pu accélérer son Mercato en finalisant certains départs. Le club de Gérard Lopez s'est notamment dépétré du délicat dossier Laurent Koscielny (36 ans).

Koscielny part avec un très gros chèque de Bordeaux

L'ancien défenseur des Bleus et d'Arsenal – qui a trouvé un accord pour un résiliation à l'amiable et va rejoindre Lorient – part néanmoins avec un très gros chèque. Si l'on en croit Emery Taisne, spécialiste Bordeaux pour le compte de l'Equipe, le board aquitain a accepté de régler la totalité des sommes dues à Laurent Koscielny.

Le natif de Tulle va donc récupérer un peu plus de 5 M€ dans ce départ. Rappelons que Laurent Koscielny, qui arrivait en fin de contrat en juin, disposait d'une option de deux saisons supplémentaires qu'il pouvait choisir de lever ou non. Visiblement, l'intéressé l'a fait pour toucher un plus gros chèque...

⚪️ Marcelo, Guilavogui, Phil Jones, Ignatenko, Koscielny, Otavio…

Pour mieux comprendre la stratégie des Girondins cet hiver ⬇️⬇️⬇️



Sur Koscielny, le club lui a versé l’intégralité des sommes prévues dans son contrat pour résilier (+ de 5M€) https://t.co/aFpMNC9X8w — Emery Taisne (@EmeryTaisne) January 29, 2022