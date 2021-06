FC Barcelone, Real Madrid, Girondins - Mercato : Koundé aurait fait son choix pour son avenir !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Pour sa deuxième saison consécutive avec le FC Séville, Jules Koundé n'a cessé d’impressionner. Et si le club andalou a profité du talent du défenseur central français, cela pourrait ne pas durer. En effet, l'ancien joueur bordelais ferait actuellement saliver les plus grands clubs d’Europe. Après avoir attiré l’intérêt de Manchester City l’été dernier, l'international français serait sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid ou de plusieurs écuries de Premier League.

Et Selon les informations de The Athletic, Jules Koundé aurait déjà une préférence pour son avenir. En cas de départ cet été du FC Séville, le défenseur central privilégierait le Real Madrid, Manchester United ou Chelsea. Pour rappel, l'ancien bordelais est lié au club andalou jusqu'en juin 2024 et sa clause de libération se situerait aux alentours des 80 millions d'euros.

Koundé a fait un choix pour son avenir

