Girondins - Mercato : Koundé entre le Real Madrid et le Barça !

Le FC Séville n'a pas à regretter à s'être servi en L1, l'été dernier. Avec Lucas Ocampos, le club andalou ne s'est pas trompé. L'ancien marseillais a réalisé une grosse saison. Et c'est aussi vrai pour Jules Koundé, l'ancien défenseur des Girondins, et Diego Carlos, débarqué du FC Nantes.

Au Barça, il serait le plan B derrière Garcia (Manchester City)

L'association Koundé-Carlos a parfaitement fonctionné au sein d'une défense qui n'a encaissé que 34 buts en 38 journées de Liga. 4e, le FC Séville a aussi remporté la Ligue Europa, pour la 6e fois. Et Jules Koundé pourrait bien en recueillir les fruits. Mundo Deportivo annonce en effet que le joueur de 21 ans est ciblé par le Real Madrid et le FC Barcelone. L'intérêt du Real était évoqué depuis quelques semaines, et Koundé serait un 2e choix au Barça derrière Eric Garcia (Manchester City). Mais la claude de cession de l'Espagnol s'élève à 75 M€, ce qui pourrait inciter le Barça à faire son marché ailleurs...