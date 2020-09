Girondins – Mercato : Koundé, un transfert colossal loin du Real Madrid et du Barça va se conclure

Il y a un an, les Girondins laissaient filer Jules Koundé du côté du FC Séville contre un transfert de 25 millions d'euros. Il n'aura fallu qu'une saison au défenseur français pour devenir une référence. A 21 ans, cela devrait se concrétiser avec un transfert de grande envergure.

Ces dernières semaines, le Real Madrid et le FC Barcelone étaient annoncés sur la trace d'un Koundé brillant, notamment sur la scène européenne. Mais c'est bien du côté de Manchester City que son avenir devrait s'écrire. FootMercato annonce en effet ce dimanche que le joueur et le club anglais auraient déjà ficelé un accord pour un contrat de cinq ans.

Un chèque supérieur à 9 millions pour les Girondins ?

Mais surtout, le site assure que les positions du FC Séville et de Manchester City concordent de plus en plus. « Nous sommes en mesure de vous affirmer que l'opération devrait aboutir », annonce FootMercato, dans un transfert qui devrait se situer entre 60 et 70 millions d'euros !

Un transfert énorme qui va intéresser les Girondins au plus haut point. Un pourcentage à la revente était en effet inclus dans le transfert de Koundé au FC Séville. Selon l'insider Diabaté33, très bien informé sur le club bordelais, cela pourrait offrir un chèque supérieur à 9 millions d'euros aux dirigeants girondins...