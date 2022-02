Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

S'il a vu son contrat aux Girondins de Bordeaux résilié, Laurent Koscielny (36 ans) ne reprendra pas le fil de sa carrière ailleurs. En tout cas pas dans l'immédiat. L'ancien défenseur d'Arsenal et de l'équipe de France restera même du côté du Haillan dans une fonction « en lien avec sa carrière pour contribuer au développement des partenariats à l’international ».

Sur RMC, son agent Stéphane Courbis a pris la parole pour laver l'image de son poulain, accusé d'avoir voulu saigner Bordeaux avec son départ : « Laurent aide les Girondins de Bordeaux! Ce n’est pas un secret, il aurait pu rester dans l’effectif du club... mais cela aurait empêché Bordeaux de recruter s'il était encore dans la masse salariale des Girondins, qui est encadrée et donc limitée ».

Une pause dans sa carrière, pas une retraite

Touché moralement par sa mise à l'écart, Laurent Koscielny n'avait « plus la force » de repartir au combat ailleurs. Pas même à Lorient : « Quand je lis que c'est une question d'argent, c'est incroyable! Il a très bien gagné sa vie, dans un petit club anglais qui s’appelle Arsenal. L’argent n’a jamais été son moteur. Il n’avait pas, aujourd’hui, la force mentale de relever ce challenge, c'est tout. Il est très marqué par ce qui s’écrit sur lui depuis des semaines et c’est pour ça qu’il a décidé de ne pas aller à Lorient, sinon il y serait allé pour des clopinettes ».

« On remet en question son investissement, son hygiène de vie, son amour du football, son honnêteté. Il n’a pas encore décidé s’il allait mettre un terme à sa carrière. Il pourrait, pourquoi pas, rebondir dans un petit club cet été, pas forcément en Ligue 1 d’ailleurs », a poursuivi l'agent du natif de Tulle, qui n'en veut pas aux Girondins pour cet épisode : « Ils sont en situation d’urgence, ils prennent des décisions, on s’adapte. Les choses auraient pu se faire autrement, avec un peu plus d’anticipation, de discussions et de respect. Mais il ne faut pas écrire ou dire n'importe quoi à son sujet. Laurent est un grand professionnel, c'est l’intégrité même. Je ne communique jamais d’habitude, mais là je ne supporte pas certaines attaques et qu’on veuille salir son image ».