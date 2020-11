Girondins – Mercato : la confidence implacable de Wylan Cyprien sur l'échec de sa venue

S'ils ne le regrettent sans doute pas du tout au vu de son but décisif face au Stade Rennais (1-0), il aura fallu attendre le début du mois d'octobre pour qu'une recrue arrive aux Girondins, en l'occurrence Hatem Ben Arfa.

Pendant longtemps, les Girondins n'ont pas connu la moindre arrivée, fait unique en Ligue 1 malgré le contexte difficile. Il faut dire que le club bordelais, plombé par une situation financière précaire, ne peut se permettre aucune folie.

Aucune offre des Girondins n'est arrivée

Cela s'est manifesté durant l'été alors que le club bordelais avait l'occasion de réaliser un bon coup. Wylan Cyprien, l'ancien milieu de Nice aujourd'hui à Parme, était annoncé avec insistance en Gironde. Mais la marge de manœuvre bordelaise sur le plan financier a certainement plombé toute possibilité de conclure.

C'est l'enseignement implacable à tirer des confidences de Wylan Cyprien à France Football. Lui qui révèle que malgré leur fort intérêt, les Girondins n'ont jamais pu passer à la phase concrète. « Parme m'a montré une grande confiance en s'alignant sans réfléchir. Avec ma famille et mes agents, nous avons longtemps discuté avec Bordeaux mais il n'y a jamais eu d'offre concrète. J'ai échangé avec l'entraîneur, Jean-Louis Gasset, au téléphone. Il m'avait convaincu du projet, mon accord a été donné mais derrière, aucune offre... Je pensais alors à mon avenir et à ma famille. Ensemble, nous avons fait le choix de ne pas attendre la dernière minute et de partir », a révélé Cyprien.