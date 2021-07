Girondins - Mercato : la première recrue de l'été connue ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Alors que les Girondins de Bordeaux ont annoncé mardi la nomination de Vladimir Petkovic comme nouvel entraîneur, le club girondin commence à s'activer sur le marché des transferts.

Et la première recrue de l'ère Gérard Lopez devrait être le latéral gauche du RB Salzburg, Gideon Mensah, prêté ces deux dernières saisons à Zulte Waregem puis au Vitória Guimarães. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, l'international ghanéen devrait débarquer à Bordeaux sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Un accord serait proche d'être trouvé entre les Girondins et le club autrichien.

First signing incoming for Bordeaux. Agreement set to be reached with RB Salzburg for highly rated left back Gideon Mensah to join Bordeaux - it’s gonna be a loan with option to buy. 🔵🇫🇷 #Bordeaux



The Ghanaian International is expected to become Gerard Lopez’s first signing.