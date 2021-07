Girondins - Mercato : la Suisse très inquiète pour Petkovic

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Depuis mardi soir, Jean-Louis Gasset n'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Comme attendu, il a été remplacé par Vladimir Petkovic, qui était sélectionneur de la Suisse depuis sept ans. En France, cette nomination a suscité des incompréhensions, comme nous l'avons relayé hier sur notre site. Mais chez nos amis helvètes, on n'est pas spécialement plus optimistes !

L'ancien Auxerrois Stéphane Grichting a ainsi fait part de son incompréhension dans les colonnes du quotidien Le Matin : « Il s’apprête à débarquer dans un club qui était proche du dépôt de bilan il y a deux mois, qui a pas mal souffert ces dernières années et qui vient d’être repris par quelqu’un (Gérard Lopez) qui ne possède pas spécialement une bonne réputation. J’espère qu'il a demandé des garanties. Ça va être un challenge excitant pour lui. Mais Bordeaux reste un club qui peut vite basculer dans le rouge et l’instabilité…».

