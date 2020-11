Girondins - Mercato : le plan d'Alain Roche pour cet hiver a filtré

Avec 12 points en 10 matches, les Girondins de Bordeaux réalisent une première partie de saison très décevante, qui les voit pointer à la 12e place. Mais l'impression est encore plus mauvaise que le classement car les Aquitains restent sur un 0-4 à Monaco et un 0-2 à domicile contre Montpellier. Jean-Louis Gasset espère évidemment du renfort cet hiver et son directeur sportif, Alain Roche, compte bien lui en offrir.

Il faudra vendre avant de recruter…

Selon Sud Ouest, l'ancien défenseur a défini trois postes à pourvoir en urgence, en concertation avec son coach : un latéral, un milieu d'impact et un avant-centre. Pour le poste de défenseur, il n'est pas précisé s'il s'agit d'un droitier ou d'un gaucher car il semblerait qu'en réalité, Gasset aimerait avoir un nouveau latéral de chaque côté.

La mauvaise nouvelle, c'est que le quotidien régional assure qu'aucun enveloppe recrutement n'est prévue pour janvier ! Et ce alors qu'un plan social sous forme de départs volontaires est dans les tuyaux. Cela signifie donc que si Roche et Gasset veulent parvenir à leurs fins, il va leur falloir vendre au préalable…