Girondins - Mercato : le plan hivernal de Bordeaux s'affine, un cadre bientôt prolongé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Hôte de l'émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, les Girondins de Bordeaux se sont adonnés à une vaste opération de communication ce vendredi. Présent aux micros, Admar Lopes, le bras droit de Gérard Lopez, a profité de la présence de la radio au Haillan pour faire le point sur les prochains marchés des transferts du club aquitain.

Le Portugais n'est pas dans l'optique de tout changer cet hiver : « Je n’aime pas beaucoup changer l’effectif au milieu de la saison, sauf s’il y a quelques besoins importants… Peut-être s’il y aura quelques opportunités, mais dans mon idée, ce ne sera pas de beaucoup changer l’effectif (…) On essaie de comprendre l'ADN du club et de faire venir des joueurs avec plus de caractère ».

Hwang retenu, Otavio bientôt prolongé ?

Quant à savoir si certains cadres comme le coréen Hwang pourraient être transféré, le dirigeant aquitain a été très clair : « Un départ de Hwang en janvier n’est pas planifié, j’aimerais qu’il reste au minimum jusqu’à la fin de la saison et pourquoi pas deux ans ? J’espère qu’il va rester ».

Plus tôt dans la journée, c'est le brésilien Otavio qui a fait face aux médias à deux jours de Bordeaux – Nantes et l'intéressé a évoqué une possible prolongation en Gironde : « Mon agent va parler avec le club et bien sûr que j’aime le club. Et j’espère que ça va se terminer le plus vite possible ».

🗣️💬 Admar Lopes, directeur sportif des Girondins de Bordeaux : "Mon idée, ce n'est pas de beaucoup changer, (de recruter). Là on essaye de comprendre l'ADN du club et de faire venir des joueurs avec plus de caractère." #rmclive pic.twitter.com/OKzIjZXP7U — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 15, 2021