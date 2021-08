Girondins - Mercato : le président de Clermont enterre la piste Mohamed Bayo

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Sur France Bleu, Ahmed Schaefer, président du Clermont Foot, a clairement indiqué qu'il n'était pas vendeur pour Mohamed Bayo, son attaquant, pisté par les Girondins de Bordeaux. "On compte sur tout le monde, a-t-il expliqué, dans des propos relayés par Girondins4ever. On a un projet sportif. On n’est pas dans une situation tendue économiquement, au contraire. Tout le monde va rester et on va démarrer cette saison ensemble comme on a terminé la précédente. Mais dans le système de jeu et la philosophie de jeu de Pascal Gastien, Mohamed Bayo est indispensable."

Et à lui d'ajouter : "Je l’estime énormément pour tout ce qu’il a fait, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. C’est une personnalité de référence à Clermont et bien sûr on va démarrer ensemble et on va terminer cette saison ensemble. On va tout faire pour le maintien et reproduire notre beau jeu. Et la saison prochaine on offrira la plateforme pour aller jouer dans la Premier League, dans la Bundesliga, dans les très grands clubs de Ligue 1, mais pas maintenant”. Le message est donc très clair : le FCGB peut passer son chemin !