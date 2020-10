Girondins – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés de Bordeaux

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. Pour la première fois depuis longtemps, l'effectif des Girondins de Bordeaux n'atteint pas le seuil symbolique des 100 M€ (94,55 M€), bien encré dans le ventre mou du foot français derrière des clubs comme le RC Strasbourg et le FC Nantes. Cela valide une triste réalité : le déclin d'une institution du football français où les talents sont malheureusement très rares.

Adli et Maja encore sous-cotés à l'international

Plus grosses valeurs marchandes : les défenseurs Youssouf Sabaly et Pablo Castro, premiers ex-aequo à 8 M€ malgré une fin de contrat en juin 2021 et sur qui il sera quasiment impossible pour Bordeaux de faire une opération profitable. Un quatuor composé de Rémi Oudin, Toma Basic, Otavio et Samuel Kalu suit de près à 7 M€. Sur ces joueurs-là, King Street peut faire des opérations dans le futur.

Disposant probablement des deux potentiels de revente les plus importants dès lors qu'ils auront confirmé en Ligue 1 : Josh Maja (21 ans) et Yacine Adli (20 ans) ne sont pour l'instant valorisé par le site allemand à 6,5 M€. Ils devancent Nicolas De Préville (9e, 5,5 M€) et Laurent Koscielny (10e, 4 M€) qui complètent le Top 10. Notons que, du fait de son âge avancé (33 ans) et de ses dernières saisons compliquées, Hatem Ben Arfa s'arrête aux portes du Top 10 (11e à un prix de 3,5 M€).