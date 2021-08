Girondins, ASSE, LOSC - Mercato : Lopez a un plan B à Bayo

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ibrahima Niane en cas d’échec dans le dossier Bayo ? Alors que Gérard Lopez souhaite se renforcer avec un nouveau numéro 9, Mohamed Bayo qui a montré toute l’étendue de son talent au Matmut Atlantique ce week-end en s’y imposant avec Clermont et en marquant un but, serait la priorité. Néanmoins, si l’attaquant semble ouvert à un départ de Clermont, Bordeaux n’est pas tout seul sur ce dossier, le LOSC notamment aurait également fait par de son intérêt. Face à cette situation, le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux préparerait un plan B.



Selon les informations de Girondinfos, Ibrahima Niane (22 ans), attaquant sénégalais de Metz, serait dans les petits papiers des bordelais. Pour rappel, le joueur avait fait un début d’exercice 2020 - 2021 tonitruant avec le FC Metz avec 6 buts en 3 matchs avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, ce qui l’a éloigné des terrains pendant six mois. Le joueur ne serait pas le seul sur cette liste mais c’est l’unique nom qui a fuité pour le moment. Le joueur est évalué à 9 millions d’euros par le site Transfermarkt.

