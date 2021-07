Girondins - Mercato : Lopez en dit plus sur l’avenir de Gasset

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Fraichement validé par le tribunal de commerce de Bordeaux comme nouveau propriétaire des girondins, Gérard Lopez a dans la foulée donné une conférence de presse sur les réseaux sociaux du club. L’occasion pour lui de détailler son projet, mais également d’évoquer ses premiers changements à la tête de son nouveau club.

Une question notamment s’est posée concernant la suite de l’aventure de Jean Louis Gasset sur le banc des marines et blanc, lui qui arrive en fin de contrat l’année prochaine.

« C'est quelqu'un, et il le sait, que j'apprécie beaucoup. On a aussi pas mal d'amis en commun, ça facilite les discussions. La décision n'est pas prise. Sur la liste qui est sortie, un n'est pas dans nos idées. Ici, on n'a pas encore pris la décision. J'ai eu une entrevue avec le coach, qui s'est bien passée. La décision, elle viendra dans les jours qui viennent. Une fois qu'elle sera prise, elle sera communiquée que ce soit la continuité ou pas », a affirmé l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois sur l’ancien coach des Verts qui va devoir patienter avant de connaitre son avenir semble-t-il (Propos retranscris par Foot Mercato).

🗣️💬 "Jean-Louis Gasset est encore dans la liste pour rester en poste. La décision sera prise en fin de semaine"



Gerard Lopez nouveau président Bordelais évoque le coach qui officiera la saison prochaine avec les Girondins. #rmclive pic.twitter.com/9ROCxyH61v — RMC Sport (@RMCsport) July 23, 2021