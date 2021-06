Girondins - Mercato : Lopez (ex-LOSC) cité pour conclure une vente prometteuse

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Le Napoli et le Benfica Lisbonne ont montré leur intérêt pour Toma Basic. Le milieu de terrain croate de 24 ans des Girondins de Bordeaux devrait s'en aller cet été pour renflouer les caisses. Mais alors qu'Italiens et Portugais n'ont pas encore formulé d'offre chiffrée, les supporters aquitains se désespèrent d'entendre parler de montant très fiables pour un joueur acheté 2 M€ et dont le potentiel est très élevé.

"La plus-value doit être au moins multipliée par 4"

“Je partage l’avis de Jo (Jonathan d’Agostino) et Djino (Djino Fortes), a expliqué le journaliste Samuel Vaslin sur BebGirondins : 8 ou 10 millions, parce que, comme le dit Djino, quel message t’envoie après ? Déjà que je reproche toujours aux Girondins le fait que les joueurs, notamment les jeunes, soient bradés. Et que dans d’autres clubs de Ligue 1 on sache beaucoup mieux vendre qu’à Bordeaux."

"Basic, il ne faut pas oublier qu’il a l'étiquette internationale croate. On parle d’une nation qui est vice championne du monde. On parle d’un joueur qui a été recruté pour 2 millions d’euros à Bordeaux. Donc aujourd’hui, la plus-value doit être au moins multipliée par 4. Je pense que si on a un actionnaire comme Gérard Lopez, on parlait de trading tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu’il deal un joueur de ce potentiel-là à 5 ou 6 millions d’euros.”

Samuel Vaslin : “Basic, sa plus-value doit être au moins multipliée par 4” #Girondins https://t.co/Rv1B76odBY — WebGirondins (@webgirondins) June 15, 2021