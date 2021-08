Girondins – Mercato : Lopez part à la pêche au buteur, il tombe sur un os !

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les Girondins devraient se renforcer d'ici la fin du Mercato, et notamment en attaque. Et une piste vient d'être révélé, via Mohamed Toubache-Ter. Selon l'Insider, elle mène à Terem Moffi, l'attaquant de Lorient.

Une grosse offre rejetée pour Moffi ?

« Le board lorientais vient de repousser une offre d’un montant de 19M€ pour l’avant-centre lorientais, Terem Moffi !! Lorient ne compte pas lâcher son talentueux attaquant !! », croit en effet savoir Toubache-Ter. Arrivé en Bretagne en octobre dernier, Moffi a inscrit 16 buts en 36 matches avec Lorient, dont le penalty de la victoire des Merlus face à Monaco (1-0) vendredi soir.