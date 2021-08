Girondins – Mercato : Lopez se prend un gros stop pour un buteur portugais

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Gérard Lopez l'a dit hier à l'issue de la lourde défaite de ses Girondins face à Nice (4-0) : il cherche prioritairement devant afin de renforcer l'effectif bordelais. Soumis à des obligations de vente avant de pouvoir investir, le club aquitain a toutefois été contraint de laisser passer le prometteur Vitinho (Athletico Paranaense) en partance pour l'Ukraine et ne devrait pas pouvoir se mettre non plus sur Odsonne Edouard (Celtic Glasgow), beaucoup trop cher pour les finances du FCGB.

Beto (Portimonense), c'est déjà 8 M€ !

Si l'on en croit A Bola, les Girondins visent un avant-centre portugais : Beto (23 ans), pensionnaire du club de Portimonense avec qui il a inscrit 13 buts en 44 matchs de D1 portugaise. Là aussi, il faudra sortir le carnet de chèque puisque, selon le média lusitanien, Portimonense réclame 8 M€ pour ne céder que 50% des droits du joueur. Dure quête d'un attaquant en Gironde...