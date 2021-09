Girondins – Mercato : Lopez travaille sur un buteur pour oublier le couac Mostafa Mohamed

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Qui pour « remplacer Mostafa Mohamed à Bordeaux ? Alors que le transfert du buteur égyptien a capoté dans les dernières du mercato même s’il avait passé sa visite médicale aux Girondins avec succès, Gérard Lopez travaillerait sur la venue d’un autre numéro neuf, selon les informations de Diabaté33 sur Twitter, gestionnaire du média Girondinfos.

Comme l’a affirmé Gérard Lopez en conférence de presse, le mercato des Girondins de Bordeaux n’est pas terminé. « le mercato n’est pas fermé partout, il y a l’histoire du joker, on continue de travailler. On va continuer à regarder si on peut faire quelque chose. Maintenant, c’est vrai qu’on a tellement rajouté de qualités sur les côtés, et du danger aussi, qu’en théorie on devrait être capable de plus marquer à toutes les lignes ». Et confirme le besoin d’avoir un élément un pointe capable de jouer en pivot. « Ce qui nous manque, dans des matches spécifiques, c’est quelqu’un qui peut garder le ballon sans qu’on crée beaucoup de jeu. Il nous manque des centimètres devant ». Affaire à suivre. Pour rappel le joker médical ne s’applique qu’aux joueurs ayant un contrat en France.

Ils travaillent sur plusieurs pistes en effet mais on vous en dira plus en temps et en heure 😉 https://t.co/lotLzvj2uU — DIABATE 3️⃣3️⃣ (@diabate33) September 2, 2021