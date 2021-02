Girondins - Mercato : Ménès trouve à redire sur le recrutement de Seri

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Les Girondins de Bordeaux étaient partis pour ne pas recruter cet hiver mais la grosse blessure d'Otavio a bouleversé leurs plans. Jean-Louis Gasset et Alain Roche ont alors activé leurs réseaux pour récupérer la pépite Jean Michael Seri, si bon avec l'OGC Nice de 2015 à 2018. Un très joli coup que ce prêt en provenance de Fulham, mais Pierre Ménès a tout de même trouvé à redire.

"C'est devant qu'il manque quelqu'un"

Invité de l'émission de Top Marine & Blanc, le journaliste de Canal+ a estimé que Seri pouvait être une bonne recrue s'il retrouve son niveau niçois mais que, quitte à recruter, l'urgence ne se situait pas au milieu de terrain…

"Jean Michael Seri était formidable à Nice. Il avait plutôt bien débuté en Angleterre et après il s'est un petit peu perdu. C'est un joueur qui peut être très interessant dans un certain système. S'il retrouve un bon niveau, il devrait faire progresser Bordeaux au milieu de terrain. Même s'il y a la grave blessure d'Otavio, ce n'est peut être pas là qu'il y avait besoin d'un joueur. Un bon joueur dans une équipe n'est jamais de trop mais c'est devant qu'il manque quelqu'un et je pense qu'Alain Roche en est conscient."