Girondins - Mercato : Petkovic débarqué avant le RC Lens ?

Les jours de Vladimir Petkovic sur le banc des Girondins sont plus comptés que jamais. Selon Girondinfos, son départ serait même déjà acté avant le déplacement à Lens dimanche prochain (17h) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

« Après l’arrivée des renforts du dernier mercato, les dirigeants bordelais attendaient beaucoup plus de la part de l’équipe et du coach. Le résultat catastrophique obtenu face à Reims devrait bien sonner le glas de l’aventure Petković à Bordeaux », a glissé le compte sur Twitter.

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme et ne donne plus très cher de la peau de l’ancien sélectionneur de la Suisse. « Petkovic ne devrait plus être en poste d’ici dimanche prochain et le déplacement programmé à Lens, peut-on lire dans le quotidien sportif. Un terrain d’entente devra être trouvé pour mettre fin à son contrat, qui court jusqu’en 2024, et ce ne sera pas une mince affaire. »

