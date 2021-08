Girondins – Mercato : Petkovic douche déjà une rumeur séduisante

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec l'arrivée de l'ancien sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic, il fallait s'attendre à voir quelques cadres de la Nati être annoncés aux Girondins de Bordeaux. Les italiens de Tuttosport n'ont pas tardé.

N'entrant plus dans les plans du Torino, Ricardo Rodriguez (28 ans) a immédiatement vu son nom cité à Bordeaux. Une rumeur étonnante dans la mesure où les Girondins avaient déjà ferrés deux latéraux gauches (Mensah, Mangas) et n'avaient plus de besoins dans le secteur.

Impossible économique du fait du salaire de l'ancien joueur de Wolfsburg et du Milan AC (1,8 M€ par an), la piste de l'international helvète (86 capes) a été éteinte par … Vladimir Petkovic en personne dans un entretien à Blick. « Une chance de me voir ramener des joueurs de l'équipe nationale dans mes bagages ? Pas pour le moment. Mais de toute manière, je discute de profils avec le directeur sportif, pas vraiment de noms précis», a-t-il ajouté.