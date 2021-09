Girondins - Mercato : Petkovic parle de Niang avant l’ASSE

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Petkovic ne veut pas faire de spéculations avant l’ASSE. Le coach de Bordeaux arrivé cet été en Gironde est toujours dans l’attente de son numéro 9 promis par Gérard Lopez. Il est notamment revenu sur le dossier Mbaye Niang, qui bloquerait pour des raisons financières, les deux camps ne trouvent pas d’accord sur les émoluments du joueur.

« Nous avons assez de joueurs pour être positifs pour le match face à Saint-Etienne. Quand au nouveau joueur arrive, il doit toujours me donner l’impression d’être meilleur que les joueurs que l’on a déjà […] S’il y a un manque au poste de numéro 9 ? Mara, Hwang, Briand, il y en a trois, et un seul peut jouer, déjà. Ils auront les occasions de montrer leur valeur, mais ces trois joueurs se sont bien dépensés et ont donné tout ce qu’ils avaient face à Lens. Je sais ce que vous pensez, mais avant le match je ne veux pas faire de spéculations. Nous devons nous concentrer sur cette rencontre » a déclaré l’ex-sélectionneur de la Suisse avant le déplacement à Saint-Etienne ce samedi (21h).

(Propos retranscrits par Girondins4Ever).

