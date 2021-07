Girondins - Mercato : Petkovic vise déjà deux recrues !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

La Ligue 1 reprend dans deux semaines et les Girondins de Bordeaux ne se montrent pas très actifs sur ce mercato. Toutefois, c’était avant l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence du club. Le club souhaite changer plusieurs choses au sein de la direction et de l’effectif. Du côté de l’entraîneur, Vladimir Petković a remplacé Jean-Louis Gasset.



Au niveau de l’effectif, RMC Sport affirme que les dirigeants bordelais ont ciblé Antonee Robinson. Le latéral gauche de Fulham aimerait évoluer dans un club de division 1 pour continuer à s’améliorer. D’autant plus que l’Américain de 23 ans veut croire en ses chances d’être appelé en équipe nationale (12 sélections).

Bordeaux serait en train de négocier avec Fulham pour faire venir le joueur en prêt avec option d’achat. Cependant, le salaire de Robinson serait un frein aux négociations. Raison pour laquelle le FCGB tenterait de boucler, selon Girondinfos, l'arrivée de Ricardo Mangas (23 ans). Le latéral gauche du FC Porto est estimé à un million d'euros par la plateforme Transfermarkt.

[#Mercato🔁] Selon RMC Sport, Bordeaux voudrait obtenir le prêt (avec OA) du latéral gauche américain, Antonee Robinson (Fulham). pic.twitter.com/antvePXM6h — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 27, 2021