Girondins - Mercato : Pierre Ménès entrouvre déjà la porte à Gasset et Ben Arfa

Les Girondins de Bordeaux font du surplace et ont pris une volée hier à Monaco (0-4). Jean-Louis Gasset a profité de cette nouvelle grosse désillusion pour tirer la sonnette d’alarme et faire comprendre à tous que le FCGB se battrait pour le maintien cette saison.

Pierre Ménès n’avait pas attendu la claque de Louis II pour arriver à ce triste constat. Inquiet pour les Girondins de Bordeaux depuis de longs mois, le consultant de Canal+ l’est également pour les situations de Gasset et d’Hatem Ben Arfa, qu’ils n’imaginent pas en sauveurs du club aquitain.

« À 17 heures, un Monaco séduisant a très facilement dominé une équipe de Bordeaux moribonde, limite scandaleuse au niveau du comportement, souffle Ménès sur son blog. J’ai une grande pensée pour Ben Arfa qui doit se demander ce qu’il fout là et pour Gasset qui doit être particulièrement agacé par la faiblesse de son effectif et par son invraisemblable apathie. »

"Monaco revit, Lille et Lyon s'annulent"

Match nul de bonne facture à Pierre-Mauroy entre le LOSC et l'OL. En revanche, rien ne va plus à Sainté... Le post du soir est là : https://t.co/raLiV2lHat pic.twitter.com/RDmGUUSmcf