Girondins - Mercato : Roche avance sur un dossier cher à Gasset, plusieurs départs programmés ?

Si les Girondins de Bordeaux restent sur une mauvaise série en L1, Jean-Louis Gasset peut compter malgré tout sur quelques valeurs sûres dans son effectif. En défense, le discret Youssouf Sabaly (27 ans) pourrait en faire partie. Bon soldat du FCGB, l’ancien défenseur du PSG et du FC Nantes fait le travail et pourrait voir ce dernier payer avec une prolongation, lui qui arrive en fin de contrat en juin.

« Sabaly ? On va rentrer en discussion »

« On a besoin d’actifs aussi. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat en juin, certains partiront, on va tenter d’un convaincre d’autres. Il faudra quand même avoir une équipe cohérente et ne pas déplumer l’effectif. Si on a fait une proposition à Youssouf Sabaly ? On va rentrer en discussion. Mais le souhait du club est de le prolonger », a fait savoir Alain Roche dans les colonnes de Sud Ouest. Le directeur sportif des Girondins a aussi laissé entendre que le club avançait sur la question des salaires et que des départs pourraient s’organiser au mercato estival afin de redresser les comptes.