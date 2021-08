Girondins - Mercato : un ailier turc en approche

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La reprise des Girondins de Bordeaux a beaucoup traîné, si bien que Gérard Lopez ne perd plus de temps pour le recrutement. Après avoir nommé Admar Lopes au poste de directeur sportif et Vladimir Petkovic à celui d'entraîneur, le patron du FCGB a lancé le chantier de la refonte de l'effectif. Après deux latéraux gauches, Gideon Mensah et Ricardo Mangas, un ailier, gauche lui aussi, pourrait arriver.

La presse turque annonce en effet un accord imminent pour Burak Kapacak (21 ans), qui évolue à Bursaspor. Le transfert tournerait aux environs de 1,5 M€, un pourcentage à la revente revenant au club turc. Kapacak s'engagerait pour cinq saisons avec les Girondins. Il a été international turc dans toutes les catégories de jeunes.

ÖZEL | Burak Kapacak, Bordeaux’da



• 1.2 milyon bonservis

• Sonraki satıştan pay

• 5 yıllık sözleşme — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 4, 2021