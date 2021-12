Girondins - Mercato : un ancien chouchou des supporters refait de l'œil à Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Hier, les supporters des Girondins de Bordeaux ont fêté sur les réseaux sociaux le sixième anniversaire du but de Diego Rolan contre le Rubin Kazan lors de la dernière journée du tour de poules de l'Europa League. L'attaquant uruguayen avait intercepté le ballon à 25 mètres de son but et avait filé tout droit tromper le gardien adverse d'un joli piqué pour donner l'avantage à son équipe (2-1, 2-2 score final).

Parti en 2017 pour Malaga, le joueur, désormais âgé de 28 ans, a changé six fois de clubs depuis. Il évolue aujourd'hui à Juarez, au Mexique. Mais son rêve est visiblement de retourner au FCGB. Il y a plus d'un an, il avait déjà affirmé dans une interview qu'il souhaitait revenir en Gironde. Il a renouvelé son appel du pied hier, en répondant à la vidéo anniversaire de son but que "c'est (son) rêve, Bordeaux". Gérard Lopez entendra-t-il ce nouvel appel ? Selon Transfermarkt, la cote de Rolan serait aujourd'hui de 3 M€…

C’est mon rêve, Bordeaux ❤️💪🏽 — Diego Rolan (@diego_rolan) December 10, 2021