Girondins - Mercato : un ancien de l’OGC Nice recalé

Les Girondins de Bordeaux ont commencé leur saison en Ligue 2 le week-end dernier. Après plusieurs semaines d’incertitude, le club a finalement été maintenu en Ligue 2. Cependant, le mercato a été impacté et les recrues attendues ne sont pas encore arrivées. Récemment, les dirigeants ont recalé un ancien niçois qui s'était proposé pour cet été.

Cardinale c’est non

Selon les informations de “Sud-Ouest“, Bordeaux a refusé de signer le portier français, libre depuis un an et son départ de l’OGC Nice. Malgré une belle expérience, Yoan Cardinale ne devrait pas porter le maillot Marine et Blanc cette saison.