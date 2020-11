Girondins - Mercato : un champion du monde pourrait venir épauler Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une expérience écourtée de directeur sportif à Luzenac au moment de la montée du club en L2, après des années à assouvir son autre passion pour les sports automobiles, Fabien Barthez est de retour dans le monde du football professionnel. Le champion du monde 98 est actuellement conseiller pour le poste de gardien de but au TFC. Mais il n'entend pas limiter sa fonction à un seul club, comme il l'a expliqué à L'Equipe. Il a d'ailleurs pris contact avec les Girondins de Bordeaux, pourtant grands rivaux des Violets.

"Je suis allé en discuter avec Jean-Louis"

« J’aimerais collaborer avec deux ou trois autres clubs par saison et y passer entre cinq et six semaines pour chacun. Pour me concentrer sur les gardiens du secteur pro mais aussi de la formation. Le plaisir du jeu, du poste, de son rôle dans l’équipe et le collectif, tout ça part de l’éducation. »

« J’avais échangé avec Sabri (Lamouchi) quand il était à Nottingham Forest (D2 anglaise, il a été limogé le 6 octobre). Je suis ensuite allé en discuter avec Jean-Louis (Gasset) à Bordeaux. Je suis allé vers des gens qui partagent les mêmes notions de plaisir et de confiance. »