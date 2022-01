Girondins – Mercato : un club de L1 prêt à relancer Koscielny, le défenseur veut se venger de Bordeaux d'abord !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Ecarté aux Girondins de Bordeaux et en discussions pour une résiliation de contrat, Laurent Koscielny (36 ans) pourrait finalement ne pas raccrocher directement les crampons. En effet, selon 20 Minutes, un nouveau challenge se serait présenté pour l'ancien Gunner.

Pelissier n'a pas démenti pour Koscielny

En difficulté sportivement, le FC Lorient serait notamment venu aux renseignements pour offrir un ultime challenge à Koscielny... onze ans et demi après son départ des Merlus. Une rumeur que Christophe Pelissier n'a pas démenti en conférence de presse : « J’ai lu ça pour Laurent Koscielny, comme pour Bafé Gomis. On a beaucoup de dossiers ouverts. On rentre dans le money-time jusqu’à lundi soir ».

Toutefois, comme le rapporte Ouest-France, si Laurent Koscielny veut retourner dans le Morbihan, il devra faire quelques concessions financières, Lorient n'étant pas en mesure de lui offrir le même contrat (3 M€ par an) qu'en Gironde. D'après L'Equipe, le natif de Tulle ne souhaite faire aucun cadeau financier au club bordelais... Même en cas de départ.