Girondins - Mercato : un départ inattendu pour Gasset dans les prochains jours ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Alors qu'il a réussi l'exploit de faire remonter les Girondins de Bordeaux à la 7e place de Ligue 1, Jean-Louis Gasset sait que le bel équilibre qu'il a mis tant de temps à trouver peut être bouleversé d'ici la fermeture du marché hivernal. Son club rencontre de trop grosses difficultés économiques pour que ses dirigeants se permettent de refuser une offre alléchante au profit du sportif.

Cette belle offre pourrait arriver d'Angleterre. En effet, depuis quelques jours, la rumeur fait état d'un intérêt de West Ham pour Josh Maja. L'attaquant de 22 ans était l'une des plus belles promesses du royaume à l'époque où il défendait les couleurs de Sunderland. S'il est sorti des radars anglais après son transfert à Bordeaux en janvier 2019, les Hammers se sont souvenus de lui.

Ils possèdent de gros moyens puisqu'ils ont vendu Sébastien Haller à l'Ajax Amsterdam pour 22,5 M€ le 8 janvier. Ils sont depuis en quête d'un remplaçant et Maja figure sur leur liste. Mais pas tout en haut. Ce qui signifie une chose, ennuyeuse pour les Girondins : si West Ham doit formuler une proposition, ce ne sera que dans les dernières heures du marché, quand toutes les autres pistes se seront évanouies. Pas idéal pour trouver un remplaçant…

West Ham have been offered Bordeaux forward Josh Maja but a deal is viewed as unlikely at this stage.



[@MailSport] pic.twitter.com/4y1wAYWRUA