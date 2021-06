Girondins – Mercato : un départ programmé est acté (officiel)

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est officiel : Youssouf Sabaly n'est plus un joueur des Girondins de Bordeaux. Sur son site, le FCGB annonce le départ du Sénégalais, en fin de contrat, et sa signature au Betis Séville.

Youssouf Sabaly quitte le Club. Il s’engage aujourd’hui au @RealBetis.

On remercie le latéral droit pour son implication et son professionnalisme aux Girondins de Bordeaux.

On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.#MerciYoussouf pic.twitter.com/NTet44yXVC