Girondins - Mercato : un grand espoir brésilien pourrait débarquer

Vladimir Petkovic l'a dit hier en conférence de presse : le match amical contre Troyes ce samedi sera un révélateur de l'état de l'effectif des Girondins de Bordeaux. Après cette partie, le nouvel entraîneur aura une idée plus claire des éléments qu'il souhaite conserver et des postes à renforcer de toute urgence. Mais son directeur sportif, Admar Lopes, a déjà commencé à prospecter.

Selon le média brésilien UOL, l'ancien bras droit de Luis Campos aurait dégoté une pépite du côté de l'Atlético Paranaense. Vitinho est un milieu offensif axial de 22 ans, capable de jouer sur les deux ailes. Il a inscrit 16 buts en 79 matches depuis le début de sa carrière. Transfermarkt situe sa cote entre 3 et 4 M€ car il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Un pari à moindre coût…

🗣️Interview - @BaillifD : "Vitinho serait une très bonne pioche pour les #Girondins" #mercato

👉 Intelligence de jeu, expérience

👉 Joueur à fort potentielhttps://t.co/tMxD8FT8bi — Nicolas Pietrelli (@npietrel) July 31, 2021