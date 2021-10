Girondins - Mercato : un gros chèque pour Gérard Lopez signé du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

On le sait, les temps sont durs pour les Girondins de Bordeaux. La gestion catastrophique de King Street et GACP a plongé le club dans les abîmes, dont essaye de l'extraire Gérard Lopez. Mais sans apport financier, difficile de rêver. L'ancien propriétaire du LOSC a réalisé un premier bon marché estival en se débrouillant avec le peu qu'il avait. La bonne nouvelle, c'est qu'il pourrait bénéficier d'une manne inespérée pour l'été prochain.

En effet, l'intérêt du Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni fait la Une de Marca ce mercredi. On y apprend que l'AS Monaco aurait fixé le bon de sortie de son milieu de terrain, impressionnant avec l'équipe de France, à 60 M€. Or, lors de son transfert dans le club de la Principauté pour 18 M€ le 29 janvier 2020, le FCGB avait inclus un pourcentage de 20% sur une future plus-value Ce qui ferait 8,4 M€ directement dans la poche des Girondins. Une somme forcément intéressante pour Gérard Lopez et son équipe, qui vont maintenant croiser les doigts pour que Tchouaméni continue sur sa lancée et termine au Real Madrid…

