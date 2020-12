Girondins - Mercato : un premier nœud de tensions se dessine entre Gasset et Roche

Dans douze jours, le marché hivernal des transferts ouvrira ses portes. L'occasion de voir à l'œuvre Alain Roche, débarqué trop tardivement l'été dernier aux Girondins de Bordeaux pour pouvoir influer sur le mercato. Le directeur sportif est attendu au tournant, à la fois par King Street qui veut le voir dégraisser l'effectif pour remplir les caisses et à la fois par Jean-Louis Gasset, qui attend des renforts. A priori, l'un des deux camps sera déçu. L'Equipe a une petite idée duquel…

Trois jeunes à faire jouer davantage en 2021

« Dans un contexte économique difficile, au moins l’actionnaire du club King Street et Gasset ont-ils le même objectif : il faudra dégraisser alors que le coach ne désespère pas non plus d’obtenir au moins un renfort. « J’ai mes idées », a-t-il dit vendredi. Roche parviendra-t-il à imposer les siennes ? Dans son esprit, 2021 doit aussi servir à faire jouer davantage les jeunes Dilane Bakwa, Sékou Mara et Amadou Traoré. »

D'ici à ce que Jean-Louis Gasset perde trois joueurs expérimentés de son effectif et soit prié de faire jouer davantage trois joueurs à la place, il n'y a qu'un pas. Qui serait en outre validé par King Street et Frédéric Longuépée…