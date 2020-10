Girondins - Mercato : un proche de Roche fait une prédiction terrifiante

Même si le marché russe est encore ouvert jusqu'à la mi-octobre et s'ils peuvent recruter des joueurs libres comme Hatem Ben Arfa, les Girondins de Bordeaux n'ont attiré personne cet été. Seul le Real Madrid a vécu une telle diète estivale. Sauf que l'effectif des champions d'Espagne est suffisamment fourni pour surmonter un tel handicap et rester ambitieux. Ce n'est pas le cas du FCGB, où la colère des supporters a débordé après ce mercato blanc de Frédéric Longuépée et King Street. Mauvaise nouvelle : le pire serait à venir.

9 joueurs libres en juin prochain !

Cité par 20 Minutes, un proche du directeur sportif du FCGB, Alain Roche, a en effet déclaré : "Ils ont des obligations de ventes mais aujourd’hui, Roche n’est pas encore dans l’urgence car dès le début, il a déployé une stratégie sur trois mercatos jusqu’en juin 2021. Il n’est pas désabusé car il était au courant de la situation depuis des mois mais ça reste très dur à vivre et, franchement, étant donné tous les joueurs en fin de contrat et les économies à faire, le pire est sûrement à venir en juin prochain".

Le quotidien régional Sud Ouest a listé les joueurs dont le bail arrive à échéance en juin 2021 et, effectivement, ça fait peur : Mandanda, Sabaly, Jovanovic, Baysse, Pablo, Poundjé, De Préville, Diarra et Cardoso.