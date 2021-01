Girondins – Mercato : un quatrième joueur s'invite dans les indésirables de Gasset

Zapping But! Football Club Girondins de Bordeaux : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

La situation financière des Girondins était déjà compliquée avant le Covid et le fiasco Mediapro. Les deux événements qui frappent le football français n'ont donc rien arrangé. Les Girondins voient donc les prochaines semaines et mois arriver avec beaucoup de prudence. La priorité est claire : réaliser des économies.

L'Equipe, dans son édition du jour, a d'ailleurs mis en valeur trois priorités pour dégraisser l'effectif. Mexer, De Préville et Jovanovic sont tous sur le départ. Les deux derniers sont en fin de contrat cet été mais Bordeaux aimerait économiser leur salaire le plus rapidement possible.

Avenir réglé pour Poundjé

Mais un autre cas est également tranché. Girondinfos annonce en effet ce samedi que les dirigeants bordelais ne proposeront pas de prolongation de contrat à Maxime Poundjé qui arrive en fin de contrat dans six mois. Un départ libre l'été prochain est donc la tendance la plus probable, à moins qu'une solution inattendue émerge durant le mois de janvier.