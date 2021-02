Girondins – Mercato : un retour en Angleterre pour Josh Maja ?

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Deux ans après son arrivée chez les Girondins en provenance de Sunderland, Josh Maja pourrait plier bagages ce lundi soir.

L'attaquant anglais (22 ans) est de moins en moins utilisé aux FCGB et selon Sky Sport, Fulham frappe à la porte. Le club londonien souhaiterait se faire prêter l'attaquant, auteur de 11 buts en 45 matches sous le maillot au scapulaire.

Interesting line from @skysports_sheth - Fulham in talks with Bordeaux over a loan deal for former Sunderland striker Josh Maja #SAFC