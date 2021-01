Girondins - Mercato : un taulier de Gasset a bel et bien prolongé (officiel)

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce midi, Girondinfos a dévoilé une nouvelle qui a ravi les supporters des Girondins. Paul Baysse a trouvé un accord pour une prolongation de contrat avec le club bordelais. Les Girondins ont confirmé la nouvelle cet après-midi, révélant que le joueur était désormais engagé jusqu'en 2024.

« Ce nouveau contrat est le résultat du talent, des performances et de l’état d’esprit de Paul. Formé au Club et très attaché au maillot marine et blanc, Paul à maintes fois prouvé qu’il ne lâchait rien. Après des moments compliqués, il a retrouvé un rôle central sur le terrain et dans le vestiaire en étant un des cadres. Il donne le maximum pour guider ses coéquipiers », explique le club via un communiqué.