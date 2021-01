Girondins - Mercato : un titulaire de Gasset bientôt vendu en Espagne ?

Confronté à l'une des plus grandes économiques de leur histoire, les Girondins de Bordeaux font ce qu'ils peuvent pour sortir la tête de l'eau. Un plan social devrait aboutir au départ de 26 salariés du club. Mais cela ne suffira évidemment pas à combler un déficit estimé entre 55 M€ et 80 M€. Et qui pourrait s'aggraver avec la crise sans fin des droits TV. Pour s'en sortir, les dirigeants devront donc vendre des joueurs, malgré l'opposition de leur entraîneur, Jean-Louis Gasset.

Il est coté à 3,5 M€

Selon le journaliste Carlos Pérez du média espagnol Estadio Deportivo, Grenade suivrait avec intérêt le latéral gauche Loris Benito. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Suisse est un pilier de Gasset cette saison puisqu'il n'a manqué que 4 matches sur 19. Les Andalous, qui réalisent une bonne saison puisqu'ils pointent à la 7e position en Liga, cherchent à se renforcer à son poste.

Cependant, Pérez précise que les dirigeants de Grenade n'ont, pour le moment, pas contacté leurs homologues bordelais. Et le FCGB aimerait conserver son joueur. Mais cela pourrait changer d'ici la fin du marché, dans quasiment trois semaines. Transfermarkt situe la valeur de Benito à 3,5 M€.