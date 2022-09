Girondins - Mercato : une grosse erreur d'Admar Lopes à l'origine de la relégation ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une intersaison chaotique marquée par une menace de dépôt de bilan, les Girondins de Bordeaux ont pu repartir en Ligue 2. Mais ils ont l'obligation de remonter immédiatement, sous peine de voir le couperet économique les envoyer dans les divisions amateurs. Tout cela parce que la campagne de recrutement l'été dernier a été une catastrophe, entre un nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic, qui découvrait la France, et des nouveaux pas au niveau. D'ailleurs, David Gulzman a estimé sur WebGirondins que l'arrivée de Fransergio, voulue par Admar Lopes, avait été directement à l'origine de la descente puisque non seulement elle ne s'inscrivait pas dans le projet de Gérard Lopez mais, en plus, elle a absorbé la moitié de l'enveloppe mercato.

“Tout a été dit sur le sportif. Je vais me focaliser sur l’aspect financier. C’est une recrue incompréhensible. Lorsque l'équipe de Gérard Lopez arrive, l'avantage, c’est leur réseau mercato et leur capacité à créer de la valeur, comme cela a été prouvé à Lille. Avec une propension à générer des plus-values. C’est le projet trading. Dans ce cadre, acheter Fransergio qui représente quasiment la moitié des sommes investies par Bordeaux l’année dernière (4,5 M€), un joueur sur la pente descendante, au mieux stagnante, dont on savait que la valeur de revente allait être quasiment nulle, c’est un investissement qui surprend énormément."